Laadakorraldajatel lasub vastutus tagamaks laatadel ohutu toit

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peaspetsialisti Keidi Leppiku sõnul on oluline, et sügislaatade kõrgajal veenduks laadakorraldajad enne laadapileti väljastamist toidukäitlejale, et müüja tagaks kõiki talle pandud nõudeid. „Selleks, et tagada tarbijate õiguste kaitse on keskne roll laatade korraldajatel, kelle ülesandeks on tagada ürituse ohutus sh toiduohutus,“ selgitas Leppik.