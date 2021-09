Et taolist ummikseisu vältida, asus ERR hanketoimetuse juhi Toomas Luhatsi sõnul läbirääkimisi pidama juba ligi kaks aastat tagasi. Ometi pole see soovitud tulemuseni viinud. "Soovisime leida kõiki osapooli rahuldava lahenduse, mis arvestaks kümne aasta jooksul toimunud muutustega teletootmise sisendhindades, kuid eeskätt ka autoritasude loomulikus kasvus. Seejuures lähtusime ennekõike sellest, et meie kõige olulisem partner – Eesti televaataja – ei peaks vahendajate, nagu Telia ja Elisa on - erinevate huvide tõttu kuidagi kannatama," lausus Luhats.

Luhatsi sõnul on fakt, et operaatorid on möödunud 10 aasta vältel tõstnud hindu oma klientidele mitte sentides, vaid eurodes. Samal ajal on edastustasud jäänud sisuliselt samaks ning kõige vaadatavama ETV kanali eest on makstud 2,6 senti kliendi kohta kuus. Sama hinda makstakse ka ETV2, ETV+ ning internetis ja järelvaatamise teenuse eest. Kokku teeb see 13 senti kliendi kohta kuus.

Luhats märkis, et samalaadse hinnaga jätkata ei saa. "See ei kata mitte kuidagi kulusid, mida ERR on juba ette paljude aastate kestel meie kõigi ühisest maksumaksja rahast investeerinud, loomaks ja hoidmaks töös HD kanalite edastamise võimekust," lausus ta.

ERR soovib viimases tehtud pakkumises oma kanalite edastamisõiguse ja lisateenuste eest saada telekomidelt 25 kuni 35 senti kliendi kohta kuus.

Elisal ja Telial on ühine seisukoht, et nemad on nõus maksma 14 senti, mis teeb ühe teenuse hinnaks 2,8 senti kuus.

Luhatsi sõnul ei ole see hind õiglane ega mõistlik.

"ERR on olnud läbirääkimistele avatud juba kaks aastat, kuid turu olukorda arvestavaid pakkumisi, pole siiani tulnud. Samuti oleme öelnud kõigile operaatoritele algusest peale, et läbirääkimiste ruumi on ja kinnitame seda ka praegu. Ultimaatumitest pole seega mõtet rääkida. Küll aga räägiks siis summadest. Kui võtta aluseks 25 senti, mida ERR kliendi kohta Telialt ja Elisalt juurde sooviks, oleks see viis senti iga teenuse eest. Toon näite, minu eelmise kuu Telia kogu arve oli 54 eurot ja 99 senti, selguse huvides, see sisaldab ka internetti. Seega tundub ERR-i soov saada viis senti ETV HD, viis senti ETV2 HD, viis senti ETV+ HD, viis senti internetis vaatamise ja viis senti järelvaatamise eest täiesti mõistlik ning selle suudaksid operaatorid kindlasti maksta ilma oma klientidele täiendavalt hinda tõstmata. On arusaadav, et Telia ja Elisa teevad Eestis ilusat äri ning nende igaaastased kasumid on prisked, kuid kui pidevalt luuakse uusi teenuseid juurde, kus edastatakse ERR-i sisu ja küsitakse iga teenuse eest kliendilt ka uuesti raha - siis on ERR-il õigustatud ootus ka sellest osa saada," lausus Luhats.

Ta lisas, et sisuliselt eeldavad operaatorid, et maksumaksja rahaga toetatakse eraettevõtete ärimudelit.