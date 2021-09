Savernasse tuleb ainulaadne noortepark

Projekti idee sündis juba 10 aastat tagasi, kui endise Valgjärve valla arengut planeerides ilmnes vajadus Savernasse noortepargi rajamiseksm kirjutab Kanepi vald oma kodulehel. 2001. aastal koostati maastikuarhitektuurne projekt Saverna noortepargi ehitamiseks, kuid siis jäi idee ellu viimata. Aja jooksul on vajadus noorte vaba aja veetmise võimaluste arendamiseks olnud jätkuvalt aktuaalne.

Täna on Saverna noortepargi arendamise ja väljaehitamise vajadus ja võimalus taas päevakorral. 2021. aasta suvel tellis Kanepi Vallavalitsus ehitusprojekti Saverna noortepargi arendamiseks ja väljaehitamiseks. Projekteerijateks on AB Artes Terrae OÜ maastikuarhitekt-eksperdid Sulev Nurme ja Sten Juur.

Mis sinna noorteparki siis ehitatakse ja kuhu see tuleb?

Saverna noortepark ehitatakse Saverna külakeskuse/noortekeskuse esisele maa-alale (Külakeskuse pargi maaüksus). Loodav noortepark on ainulaadne Eestis – ehitatakse pumptrack (trikiratta-rulapark) , trosslaskumised, kelgunõlv, paigaldatakse lauatenniselaud, pallimängusein Yalp Sutu Soccer Wall, välilava, istepingid ja tantsuplatsi ala, paviljon, mänguväljak väiksematele lastele, jalutusrajad, lilleniit taimeõppealana, puhkeala ja infotahvlid. Kõik eelnev suurendab kasutajate ringi lasteaiast vanuriteni.

Ehitus on planeeritud järgmisel aastal. Projekti hinnanguline kogumaksumus on ligi 500 000 eurot. Projekti rahastatakse 75% ulatuses „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest", valla omaosalus on 25% kogumaksumusest.