Vaktsineerimine jäi kännu taha kinni

Räpina haigla juhataja Peeter Sibula sõnul on enamik neist, kes vaktsiini soovisid, nüüdseks süstitud, kuid kõhklejaid on märkimisväärselt palju. FOTO: Arvo Meeks

Mikitamäe hooldekodus septembris koroonasse surnud kaheksa hoolealust olid kõik vaktsineerimata – fakt, mis võtab nukral moel kokku tõsiasja, et Lõuna-Eesti kolmes maakonnas on kaitsesüstimine koroonaviiruse vastu kulgenud muu Eestiga võrreldes aeglasemalt. Asjatundjate hinnangul on aga raske ette näha, mis võiks tempot tõsta.