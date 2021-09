2024. aasta annab kogukondade ja kultuuri eestvedamisel tervele Lõuna-Eestile tugeva tõuke vajalikeks ja tulevikku vaatavateks muutusteks nii inimeste hoiakutes kui igapäevases käitumises. Kultuuripealinna puhul on tegu Euroopa suurima kultuurisündmusega, mis peab kõnetama rahvusvahelist publikut ja lummama juba paljutki näinud turiste. On selge, et selle ettevalmistus nõuab aega. Seda eriti kontekstis, kus üritused peavad olema rahvusvahelised.