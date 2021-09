Mati Määrits: et nad ei väsiks

Vahel on kasulik ühisjoonte ja erinevuste leidmiseks sõita kodust võimalikult kaugele – sedapuhku siis esmalt Kohtla-Järve lähedal asuvasse Kiiklasse, kus maapõu on kaevanduskäikusid täis, üleval aga toimetavad pöörase entusiasmiga MTÜ Maadaam tegijad eesotsas rahvamaja juhataja Ruth Linnardiga. Ainuüksi rahvamaja on muljet avaldav – see on paras lahmakas, aga iga tuba ja nurk on tegevustega kaetud. Eraldi ruumid on muinasjuttude kuulamiseks, käsitöö tegemiseks, meisterdamiseks, enda valmistatud kostüümide hoidmiseks, sportimiseks, rahvatantsuks ja paljuks muuks. Kusjuures selgelt on näha, et need ei seisa lihtsalt niisama.