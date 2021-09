Elva vallavanem Heiki Hansen lausus, et omavalitsus tervitab investeeringuid väiksemate asulate soojatootmise kaasajastamisse. «Ajal kui elektri ja fossiilsete kütuste hinnad löövad nii Eestis kui maailmas järjest uusi rekordeid, on väga oluline kaasajastada soojatootmist ning viia see üle taastuvatele energialiikidele. Rõngu uus katlamaja on eeskujuks teistele piirkondadele ning loodetavasti pakub see leevendust ka kohalike elanike küttearvetel,» märkis Hansen.