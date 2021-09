Põlva lasketurismikeskus jäi toetusrahast ilma

Põlva abivallavanem Martti Rõigas on Lõuna-Eesti Postimehele öelnud, et esialgu oli vallal plaanis lasketiir korda teha kahes etapis: eelarves oli raha 1,7 miljonit, mille eest täislahendust teha ei saa. Et aga suvel avanes võimalus taotleda raha riiklikust meetmest ning toetuse saamise korral terve kompleks välja ehitada, tehti sinna taotlus maksimumsummas ehk 1,5 miljonile. Puuduoleva summa lubas omavalitsus garanteerida. «Kui saame positiivse rahastusotsuse, ehitame täislahenduse ehk algul planeeritud lasketurismikeskuse,» lausus abivallavanem augustis.

Septembri keskel selgus, et riigilt toetust siiski ei saada. Põlva valla arenduse peaspetsialisti Kaire Kalgi sõnul põhjendati otsust sellega, et vald ei ole korraldanud lasketurismikeskuse haldaja leidmise konkurssi, ehkki tõdetakse, et taotleja on lisanud detailse visiooni.