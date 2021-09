Valgalanna tuli avalikkuse ette looga oma hääle müümisest

Valgalanna Jaanika Ptsolkina väidab, et neli aastat tagasi kohalike valimiste ajal olevat lubatud talle 10 eurot, kui ta annab hääle Keskerakonna kandidaadile Allain Karusele, kes on Valgas tuntud ettevõtja. Naise sõnul ta nõustus. Tumeda sõidukiga autojuht võtnud ta valimispäeval peale ning viinud raamatukogu parklasse. Seal olevat tulnud aga autojuhile telefonikõne, kust antud juhised, et hääl tuleks anda Allaini tütre Ester Karuse poolt.