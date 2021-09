Tema sõnul on karud teinud mesitarudele viimasel ajal hajusalt kahju üle Põlvamaa ja ka Valgamaal. «Näiteks Põlvamaal on kahjustustest teatatud vähemalt kümnel korral,» rääkis Tannik, kelle sõnul on kindlaid piirkondi eraldi siiski raske välja tuua. «Võrumaalt on teateid karude rünnakute kohta vähem. Mesinikud kannatavad suuremat kahju, kui mesitarud asuvad metsas ning neile pole ümber ehitatud elektrikarjust.»