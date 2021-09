Ekspertiis leidis väljakul puudusi

Ekspertiisi tellis talvepealinna keskväljaku rahastaja ehk riigi tugiteenuste keskus (RTK) ja läbiviija oli AS Teede Tehnokeskus. RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja Lauri Alveri sõnul toob see välja tõsised vajakajäämised ehitustegevuses, järelevalves ja ehituse dokumenteerimisel. «Kujunenud olukorraga ei saa rahul olla,» märkis ta.

Küsimusele, millised vajakajäämised väljaku kohta välja tulnud on, vastas ametnik, et ekspertiis on väga mahukas. «Lühidalt on probleem tegemata või osaliselt tegemata tööd ja puudulik dokumentatsioon.»