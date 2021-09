Et edasi lükkub nüüd selle Balti riike ühendava ning Euroopa mastaabis täiesti tavalise raudtee valmimine, sest pandeemia on tulnud vahele, on hea edasi lükata ka kõikvõimalikud muud tegevused.

Olen varem kirjutanud, et Eesti erisuguseid arendusprojekte vaadates tundub mulle, et näiteks kümne aasta pärast oleme riigina praegusest kindlasti mitu korda konkurentsivõimelisemad. Viimasel ajal aga olen hakanud selles kahtlema. Näiteks tuli esmaspäeval teade, et Rail Baltic, mis plaanitud valmima 2026. aastal ning meid Euroopa perifeeriast välja viima, ei valmi kindlasti enne kümnendi lõppu. Välja reklaamitud 240 km/h kiirusest on alles jäänud heal juhul 180–190 km/h – mitte ühegi klassifikatsiooni alusel ei saa säärase kiirusega suslat nimetada Euroopas kiirrongiks.