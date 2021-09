Aastataguste andmetega võrreldes on töötute arv, sealhulgas ka tööta noorte hulk Võru maakonnas kahanenud. Pikaaegsete töötute osakaal on aga läbi aastate püsinud suhteliselt sarnane ja ka võõrkeelsete inimeste osakaal töötute seas on olnud üsna stabiilne.

Muret tekitab erialase hariduseta inimeste osakaal, mis on praegu arvel olijate seas 50,4 protsenti ja on viimasel ajal veidike kasvanud. See asjaolu näitab ilmekalt, et tööturg vajab eelkõige oskustega ning eriharidusega inimesi, kes leiavad kergemini sobiliku töö.