«Terviseamet teeb ettepaneku, et me ei jõuaks novembris punasele tasemele haiglaravis. Selleks, et seda pidurdada, on vaja keskenduda Tallinnale ja Harjumaale, kus nakatumine on kasvamas. Nakatumine Harjumaal dikteerib haigestumist terves Eestis,» selgitas ta.

Härma sõnul peab otsuste tegemine tuginema haiglaravi näitajatel, mis on praegu prognoositust madalamal tasemel. «Kuigi nakatumisarvud kasvavad, siis haiglaravi koormus on madal veel,» kinnitas ta.

Härma sõnul on nüüd, kus kool on kestnud kuu aega, näha, et koolides nakatumised moodustavad 9,24 protsenti nakatumistest ja ei kasva sellise kiirusega nagu oli prognoositud. «94 protsenti neist nakatumistest on olnud sümptomitega nakatumised. Lapsed nakatuvad kõigepealt kodus ja seejärel koolis,» ütles Härma.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et nakatumised küll kasvavad, kuid haiglaravi ei kasva. «See tulemus on tulnud läbi vaktsineeerimise,» kinnitas ta. «Kolmanda laine vaates saab öelda, et kõige pimedam on ikka enne koitu. Aga vaktsineerimise jätkamisega näeme langustrendi nakatumises ja haiglaravis.»