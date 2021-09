Mart Juur viibis sünnipäeval Otepääl

Kolmapäeval sai 57-aastaseks humorist, ajakirjanik ning saatejuht Mart Juur. Äsjane sünnipäevalaps on pärit Otepäält ja elanud lapsepõlves muu hulgas Vastse-Otepää koolimajas. Otepääl on Juurel elamine ka praegu, näiteks veedab ta seal rohkesti aega suviti. Juur on ka Otepää valla medali omanik.