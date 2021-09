Karud sundisid Läti pere oma kodust põgenema

Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija ajakirjanik Inga Karpova ütles, et Läti looduskaitseameti spetsialistide andmetel on piirkonnas hulkumas viis karu. «Neid on kaks rühma. Ühte kuuluvad kaks noort karu, kes mingil põhjusel varakult emata jäänud. Nad on nii rumalad, et ei oska korralikult ei inimesi karta ega toitu hankida. See teebki nad ohtlikuks. Asja teeb halvemaks ka see, et siin kandis on tänavu vähe metsamarju, millest loomad muidu toituda saaksid.»