Gaasijaama ning modernse katlamaja ehitus läks maksma ligi 1,6 miljonit eurot ning võrreldes olemasoleva katlamajaga on uus süsteem 25 protsenti tõhusam, tõstes küttelahenduse efektiivsuse 95 protsendini. Ka on tulevikus võimalik üle minna biokütusele. «Uus katlamaja on täisautomaatne ning varustatud nüüdisaegsete juhtimissüsteemidega, vahetades välja oma aastast 1984 pärit kateldega eelkäija,» sõnas Valio Eesti tegevdirektor Maido Solovjov.