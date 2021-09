Päästjad kohtusid väga eeskujuliku kodanikuga

Nagu päästjad ühismeedias tõdevad, võttis Eve nad rõõmsalt vastu ja näitas lahkelt oma tuleohutusealast valmisolekut. Seepeale jäi pritsimeestel üle vaid tõdeda, et Eve on kohusetundlik ja hoolas kodanik, kelle kodus on seitse suitsuandurit, üks vinguandur, kolm tulekustutit ja tulekustutustekk. Ka on tema korsten hooldatud ja päästjatele oli tal selle kohta akt ette näidata. Samuti on Eve varunud nädalavaru vett ja söögivarusid juhuks, kui peaks olema pikem elektrikatkestus vōi muude elutähtsate teenuste pikemaajalised katkestused.