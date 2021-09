Küsitlus: sügis toob kaasa igasuguseid viirushaigusi. Milliste nippidega end ja lähedasi kaitsete?

KAIDI KERDT, Kirsi talu perenaine

MAARIKA LOODUS, sotsiaaltöötaja

«Püüame suvel süüa võimalikult palju koduaias valminud vitamiinirohkeid marju, et immuunsüsteem jaksaks sügisel viirustega võidelda. Ka värske sibul ja küüslauk on sage lisand toidus, lapselapsed armastavad väga teed meega. Kui köha või nohu hakkab ligi tikkuma, on külmkapis hanerasvasalv ning jahedate ilmade saabudes oleme viimastel aastatel avastanud vanade siberlaste tarkuse ja mägrarasvakuuri teinud.»

KATI TAAL, rahvakultuuri edendaja

«Liposoomne C-vitamiin, külma veega karastamine, eeterlikud õlid. Kõige alus on tervislik, piima- ja lihavaba, nisuvaba toit. Kõige tõhusamad on minu kogemusel alternatiivsed meetodid.

VILJAR KAVANT, töömees

«Kõige esimene asi on riietus. Pole halba ja külma ilma, kui oled hästi riietatud. 90 protsenti kehasoojusest väljub pea kaudu. Müts pähe! EKRE mehed võivad kaabu ka pähe lüüa. Ja palju tuleb süüa küüslauku. Minu lemmik on küüslaugusalat punapeediga. Terav alkohol ei aita. See on müüt.»