Vahepeal oli hirm suisa mõlemast orkestrist ilma jääda, nimetasite plaani kultuurigenotsiidiks. Kuidas muusikud ennast praeguseks tunnevad?

Väga keerulised ajad on olnud. Eriti orkestrantidele. Mõni muusik on lausa üle kahekümne aasta selles koosseisus olnud. Kui tuli uudis kevade poole, et lõpetatakse orkester ära, oli nii mõnelgi mängijal pisar silmas, sest terve elu on nad seda ametit pidanud ja kuhu sa nüüd 55-aastaselt lähed. Kuidas see kõik lahenes, oli hästi tore: Tallinna linn tuli appi ja pakkus välja, et võime tulla nende puhkpilliorkestriks linna alluvusse.