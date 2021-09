Ukraina juurtega noor õpetaja teeb tööd silmade särades

Otepää gümnaasiumi õpetaja Maria Medvichuk ütleb, et kuigi ta mängis väikese tüdrukuna kodus kooli, ei oleks ta kunagi uskunud, et temast saabki ühel päeval õpetaja. FOTO: Arvo Meeks

Olen õnnelik, et olen siin, kus praegu olen – nõnda ütleb ukrainlanna Maria Medvichuk. Noor Otepää pedagoog, kes tänavu sai endale oma esimese 1. klassi. Elul on ikka üllatusi varuks, nii ka tema puhul: «Ei oleks kunagi uskunud, et minust saab õpetaja.»