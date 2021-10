Palverännutee ääres sai õnnistuse metsale pühendatud palvepink

2012. aastal ühiskonnategelase Lagle Pareki lendu lastud idee on Pirita kloostri sõprade ning paljude palverännutee äärde jäävate kodu-, tööpaiga ja maaomanike toel saanud rikkamaks erinevate palve- ja peatusepinkide ja paikade võrra.

Väikese Palojärve palvepingi tegi Karilatsi puutöömeister Jüri Metsalu ja see asub põlise metsamehe Urmas Rohu isikliku Väikese Palojärve ääres. Teadmiseks kaugemalt tulijaile – on kaks Palojärve, Palojärv on ühel pool ja Väikene Palojärv teisel pool ajaloolist Postiteed ehk vana Tartu-Võru maanteed.