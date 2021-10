Pikale veninud mälumängusari jõudis finišisse

Sellise olukorra põhjustas elu pea peale pööranud koroonaviirus. Kui esimene mänguvoor suudeti jaanuaris Rõngu rahvamajas viiruse kiuste ära pidada, siis järgmised mängud tuli pidada suvel ja viimane suisa oktoobris. Ka peeti tänavu tavalise kolme mänguvooru asemel neli, et juhul kui viirus mõnel võistkonnal kohale tulla ei luba, saaks nad konkurentsis püsida. Arvesse läks iga võistkonna kolm parimat tulemust.

Ministrid luubi all

Tavapäraselt olid küsimused teinud Tõnu Talve ja Valdis Meos. Viimases voorus panid nad eelkõige proovile võistlejate teadmised Eesti lähiajaloo kohta. Nii olid lausa kolm küsimust seotud taasiseseisvunud Eestis ministriametit pidanutega. Näiteks taheti teada, kes on Mart Laari esimesest valitsusest alates ametis olnud 23 siseministrist need, kes juba taevaseid politseijõude juhivad. Selliseid mehi on lausa neli: Heiki Arike, Robert Lepikson, Jüri Pihl ja Margus Leivo.