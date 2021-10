Raamatukogu remont läheb maksma ligi 1,62 miljonit

Võru linnapea Anti Allas kinnitas, et plaanis on remontida raamatukogu korraga nii väljast kui ka seest. «Kuna saime toetust, et teha korda fassaad ja muuta hoone energiatõhusaks, tundus mõistlik teha samal aja korda ka hoone siseruumid,» lausus Allas. «Nüüd on ka nendeks töödeks raha leitud.»