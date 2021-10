Maarius Suviste: suitsuvorstiga volikokku

Aga ikkagi. Korraga enne valimisi on justkui iga hääl jälle oluline, kulla hinnaga. «Aga miks teid viimased kolm aastat näha ei olnud? Kus olite, kus end peitsite?» Just nõnda küsis memmeke poe ees kohalikelt poliitikutelt, kes kampaaniat läbi viisid.

Ta rääkis, et on enda valitud volikogu liikmele ja nüüd taas kandidaadile aastate jooksul mitu-mitu korda kirjutanud, helistanud. Ei ole aga vastu kirjutatud ega tagasi helistatud. Ta otsis vastust põletavale küsimusele: «Millal pättused lõppevad?» Aga enne valimisi on võimule ihkaja justkui taas sõber ja superkangelane platsis ning jutt nõnda ilus, et hakka või jälle uskuma.