Täna algav Ettevõtlusnädal toob Kagu-Eestisse rohkelt üritusi

Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi Diana Marga sõnul on tänavuse Ettevõtlusnädala sündmused Kagu-Eestis ühised ja osalejad on oodatud kõigist kolmest maakonnast. "Piirkonna tähtsündmuseks on Kagu-Eesti ettevõtluspäev, kus sel korral on fookuses põlvkondade vahetuse teema. Vaatleme, mis on need kriitilised edufaktorid, mis aitavad omanikel põlvkondade vahetuse ettevõttes edukalt läbi viia, ja millised on alternatiivid siis, kui üleandmist ei saa teha. Teemat avab strateegilise juhtimise arendaja ja treener Indrek Saul, kes jagab praktikas ettetulnud ootusi ja tulemusi, aga ka ohte ning hirme. Oma kogemusi jagavad piirkonna ettevõtjad, " selgitas Marga.