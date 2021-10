GALERII ⟩ Teele jooksnud metssead põhjustasid kaks järjestikust liiklusõnnetust

"Sündmuskohal kõlas ühe liikleja pahameel, et päästeauto tuled pimestavad teisi liiklejaid. Päästeauto vilkurid ongi selleks, et olla nähtavad ning inimesed saaksid aru, et midagi on juhtunud ja tuleb ohutuse tagamiseks veenduda oma sõidukiiruses ja teiste ohutuses. Senikaua, kui töötavad vilkurid, teostatakse päästetöid!" kõlas päästekomando kommentaar.