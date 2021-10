Vingugaasiandur päästis elanikud hullemast

Päästjad selgitasid, et ving pärines siiski teatajate endi korterist, kus ahjusiiber oli liiga vara kinni pandud ja vingugaasisisalduse näitajad õhus kõrged (korteris 353 ppm – alates 300 ppm-i tekib ühe kuni kahe tunni jooksul oksendamine, uimasus, tahhükardia, peavalu, minestustunne, ärritunud olek ja nägemishäired). Kiirabi toimetas ühe elanikest haiglasse.

Päästjad juhivad tungivalt tähelepanu sellele, et vingugaasiandur on kohustuslik kõigis tahkekütteseadmetega hoonetes. Vinguandur on ainus abivahend, mis aitab õhust tuvastada nähtamatut ja lõhnatut, kuid ülimürgist vingugaasi.