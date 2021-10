Kliinikumi ohutase muutus punaseks

Tartu Ülikooli kliinikumi COVID-19 ohutase on tänasest punane, mis tähendab, et kõigil haiglaravile saabuvatel patsientidel tuleb teha SARS-CoV-2 test, sõltumata COVID-19 tõendi olemasolust.

«Testimiskorra muudatuste eesmärk on ennetada võimalikku viiruse levikut haiglaruumides. Näeme, et haiglaravi vajavatest patsientidest kaks kolmandikku on vaktsineerimata, mistõttu on olukord haiglas sarnane eelnevatele lainetele,» sõnas doktor Kotsar.