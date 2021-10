Puka sügislaadal näeb nii koerte kui nukkude näitust

Puka kultuurimaja pargis toimuva traditsioonilise sügislaada ajal tähistatakse ka rahvusvahelist loomakaitsepäeva, kuulutatakse välja fotokonkursi «Minu lemmikloom» parimad ja saab joonistada lemmiklooma. Kohal on Elva vallas asuva Kase talu pererahvas koos oma koduloomadega, kelle tarbeks kogutakse kõrvitsaid.

Esimest korda toimuvast kõikide koerte näitusest «Puka matsukas 2021» võivad osa võtta nii tõukoerad kui segaverelised, teatas Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Katrin Uffert. Tegemist on mitteametliku koertenäitusega, kus neljakäpalised näitavad oma parimaid oskusi.

Kultuurimaja väikeses saalis on veel sel nädalal avatud näitus «Eelmise sajandi nukud». Viimane võimalus sellest osa saada on pühapäevase sügislaada ajal.

1970. aastatest alates valmistatud ja eri riikidest pärit nukud on kogunud ja restaureerinud Tatjana Palkonen. Oma hobiga alustas ta kolm aastat tagasi. Praegu on tema kollektsioonis rohkem kui 160 nukku. Puka näitusel on neid vaatamiseks väljas üle 140. «Näitust külastades on võimalik meenutada lapsepõlve ning lapsed saavad näha, millega mängisid nende emad ja vanaemad,» märkis Uffert.

Ta meenutas oma lapsepõlve: «Koolist koju tulles helistasin lauatelefoniga sõpradele. Kui keegi ei vastanud, siis ei olnud võimalik teada saada, kus nad on, sest ei olnud ju mobiiltelefone ega saanud saata sõnumit. Seega ei jäänud midagi muud üle, kui mängisin nukkudega. Olin nukule vahel ema, vahel õpetaja ning arst ja kokk. Nukuga ei olnud kunagi igav. Nukk oli paljudele õe-venna ja muidugi hea sõbra eest.»

Kultuurimaja suures saalis saab sügislaada raames näha Leedu Merevaigumaa tsirkust, sissepääsuks tuleb osta pilet.