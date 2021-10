Leitis rõhutas, et on regulaarselt kontaktis Läti looduskaitseameti (DAP) spetsialistidega on, et leida kõige loomasõbralikum lahendus. Eelmisel reedel andis DAP Valka omavalitsujuhtidele loa hirmutada kaht ebatavaliselt julget karu, kes pidevalt majapidamiste lähedal viibivad, lõhkudes seal uksi ja rüüstates aedu.