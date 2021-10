Võrumaa hirvepeibutaja tegi Euroopas ajalugu

„See oli midagi uskumatut, mida ma kujutan ette, et Baltimaade ajaloos pole tükil ajal juhtunud. See, mida saavutasime, näitab seda, et harjutamine viib sinna punkti, kuhu siin Budapestis nüüd jõudsime, “ kommenteeris vahetult pärast võitu uus Euroopa meister hirvepeibutamises Innar Uus, kes lõpetas ka päev varem Gödöllös toimunud eelfinaalis esimesena.

„Ma ei saa siiamaani aru mis toimub. Meil ei olnud isegi lippu kaasas, sest me ei tulnud siia võitma. Ma arvasin, et saame kuskil keskmise koha, aga näe, ära tuli,“ kommenteeris võitu delegatsiooni juht ning EJS-i tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.

Budapestis Hungexpo näitusehallis avati 25. septembril grandioosne loodus- ja jahindusteemaline maailmanäitus „One with nature“. Näitus „Loodusega üks” on selle aasta maailma suurim loodusteemaline näitus. Näitusala on ära jaotatud 75 000 ruutmeetrile ja kaheksa näitusehalli peale. Näha on nii jahinduse, looduskaitse, vee-elustiku, bioloogilise mitmekesisuse ja jätkusuutliku looduskasutuse teemalisi ja muid tänapäeva tehnikaga seonduvaid väljapanekuid.