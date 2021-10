Komöödia «Kuni ta suri» algab uksekellaga, mis keerab pea peale ema ja 60-aastase tütre õhtuse vaikelu. Ukse taga seisab härrasmees Igor ja küsib Tanjat. Oodatud 20-aastase kaunitari asemel vaatab talle otsa aga 60-aastane ontlik vanatüdruk, samuti Tanja. Kuid Igorit ei lasta niisama lihtsalt minema. Südamlik vene komöödia tuletab meelde, et muinasjutud võivad juhtuda igaühega. Peeter Raudsepa lavastatud «Kuni ta suri» etendub Räpina kultuurikeskuses sel reedel. Osades on Ülle Lichtfeldt, Ülle Kaljuste (külalisena Eesti Draamateatrist), Anneli Rahkema ja Eduard Salmistu.

Noore autori ja lavastaja Karl Koppelmaa «Katk.Est.Used» toob ühele lavale kokku vanemad ja nende lapsed, kes peagi ise lapsevanemateks saamas. Ühes Eesti väikelinnas toimuv on pilguheit sellele, miks on pere oluline – isegi kui ollakse eri arvamusel, vihastatakse ja lepitakse. Kui 20ndates noored kunstiinimesed valmistuvad oma esimese lapse sünniks ja lähevad pealinnast Lõuna-Eesti väikelinna, paneb see neid küsima, kuidas on elatud enne neid.