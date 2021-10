Eestlased on ainsuseusku rahvas – nii olevat öelnud legendaarne keelenaine Helju Vals. Ainsus on tõepoolest eelistatum. Kui mõelda liitsõnadele, moodustatakse need enamasti, mõningate eranditega muidugi, nii, et esimene sõnaosa on ikka ainsuses.