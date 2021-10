Antsla elanikud teevad valiku seitsme idee vahel

Kui varasematel aastatel on rahastuse saanud ettepanekud korrastada mõni olemasolev või rajada uus mänguväljak, siis seekord on eelistused teistsugused. Antsla valla arenguspetsialisti Kalev Joabi sõnutsi esitati 11 ideed, kusjuures mõni neist kattus teisega. «Üks ettepanek, 3,5 kilomeetrit kergliiklusteed, oli selgelt suurema maksumusega kui kaasava eelarvega ette nähtud 20 000 eurot. Üks idee aga ei kvalifitseerunud põhjusel, et poleks jäänud nii-öelda avalikku ruumi ning vajanuks teiste ametkondade nõusolekuid,» tõi ta näiteid ettepanekutest, mis välja jäid.