Võru linn tunnustas ja tänas õpetajaid

Linnapea Anti Allas tõi oma kõnes välja mõtte, et jätkuvalt pole heast haridusest paremat investeeringut. „Õpetajad on need olulised inimesed, kes aitavad meie lastel investeerida kõige õigemasse kohta, seetõttu on nad meie kõigi sügavat austust ja tänu väärt. Parim viis maailma parandamiseks on anda meie lastele võimalikult hea haridus,“ sõnas Allas.