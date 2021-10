Eesti alustab 65+ vanuste tõhustusdoosidega

Kiige sõnul saavad tõhustusdoosi esmajärjekorras hooldekodu elanikud ja 65+ isikud, kelle puhul soovitatakse ja võimaldatakse doose, kui vaktsineerimisest on möödas kuus kuud.

"Me näeme ülitugevat ja selget seost - mida kõrgem on vaktsineerimise hõlmatus, seda madalam on piirkonnas ka nakkuse levik," kinnitas ta.

Kiige sõnul on ligemale 70 protsenti nakatunutest vaktsineerimata. "Näeme jätkuvalt, et haiglaravil domineerivad just vaktsineerimata inimesed ning praeguses viirusekasvu olukorras on ülioluline, et need, kes on veel kahtlevad, jõuaksid esimesel võimalusel vaktsineerima," ütles Kiik.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp märkis, et kuna hospitaliseeritute arv on siiski madalam kui varasemalt, annab see kindlust, et vaktsineerimisest on kasu. Samas nentis ta, et eelmisel nädalal ilmnes murettekitav asjaolu, mille kohaselt viirus hakkas levima ka eakamate seas ning see võib mõjutada haiglaravi.

"Prognooside kohaselt näeme nädala pärast haiglates ligi 300 koroonapatsienti. Plaanilise ravi jätkamiseks on oluline, et vaktsineeritakse esimesel võimalusel," ütles Sepp.

Tema sõnul on nakatumiskordaja kolmapäevase seisuga 1,2 ja sarnase trendi jätkudes võib punase tasemeni jõuda juba oktoobri teises pooles.