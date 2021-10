Koreli oja äärde tuleb varsti otsetee

Võru linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett sõnas, et teerada, mis seni vihmaste või sulailmadega suuresti läbimatuks muutuma kipub, on olnud plaanis sirgendada ka varem. «Praegu kasutame ära head võimalust, et kõrval käib Vabaduse tänava ehitus. Sealt jääb üle head materjali, mida saab selle kõnnitee teetammi ülesehitamiseks ära kasutada,» selgitas Mett.