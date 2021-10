Andreas Pall jõudis superstaarisaate finaali

Andreas Palli sõnul oli see talle suur üllatus, et ta eelmise pühapäeva saates kolme parema hulka valiti. «Loomulikult lootsin ja ootasin, aga tegelikult teadsin, et saates on sellel hooajal palju häid ja ägedaid lauljaid ega julgenud uskuda, et kohe finaali saan. See oli omamoodi šokk ja kahtlesin isegi alguses, kas ma kuulsin ikka õigesti.»