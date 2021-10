Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tänas kõiki õpetajaid, kes hoolimata keerulisest koduõppe perioodist säilitanud rõõmsa meele ja sära silmades. «Kohaliku omavalitsuse jaoks on haridus olulisematest valdkondadest, see on meie kindel prioriteet, sest just sellest sõltub meie noorte ja seeläbi kogu piirkonna tulevik,» sõnas Ruusmann.