«Number üks [küsimus] on seto rahva jaoks mu meelest see, kuidas me järgmised sada aastat elame ja toimetame, kui me oleme kogu ilmas laiali,» sõnas Seto kongressi vanemate kogu peavanem Aare Hõrn. «Kuidas me hoiame alal oma eneseteadvuse, kuidas hoiame keelt, kuidas anname oma teadmised edasi noortele?»