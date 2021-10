Võru talisuplejad alustasid hooaega Tamula järves

Consuelo Laanemäe Räim on Võru talisuplejate gruppi vedanud kaks aastat, ise on ta neljanda aastaaja paiku ujumas käinud kolm aastat. «Mina ütlen, et talisuplemine algab siis, kui tuleb esimene jää või lumekirme, ehkki 2019. aastal talve ei tulnudki, oli kogu aeg sügissuplus,» rääkis ta.