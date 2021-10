Võib välja tuua palju fakte, miks putukad ja inimesed üksteisest erinevad, kuid nagu võib veenduda Valga muuseumis kuu lõpuni avatud näitusel, on nad paljudel juhtudel hoopis sarnased. Neil on ühised huvid ning mõnigi kord kasutab üks pool teist ära.

Tartu loodusmaja koostatud näitusel «Elu putuka/na/ta/ga» saab sügavuti aimu, kuidas toimib maailm koos putukatega, milline oleks see ilma putukateta ja kuidas on elada putukana oma kitiinkestas. Põhjalikult avatakse putukate ja inimeste vastastikuseid mitmekülgseid suhteid nii vaenulikest sõbralikeni kui ka kasulikest üksteist kahjustavateni.

Putukanäitusel saab vaataja muu hulgas jälgida putukate aasta- ja eluringi, uurida mikroskoobiga putukalaboris pisimaailma, mängida temaatilist sõnamängu, samuti tutvuda igapäevaelu toodetega, mille koostises on putukate loodud ained. Telgis ja klotsimängus saab aga teadmisi putukatest rekordiomanike kohta ja võrrelda nende saavutusi inimrekorditega. Väljas on ka Urmas Tartese imeliselt detailsed putukafotod. Nuputamissõpradele ja põhjalikele näitusekülastajatele on lisaks mõeldud ristsõnad ja märkmelehed küsimustega.