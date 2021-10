Tabatud noored viidi asjaoulude väljaselgitamiseks jaoskonda. Foto on illustratiivne. FOTO: Kristjan Teedema

Reede õhtul sai politsei teate, et Valgamaal ei ole ühte asenduskodusse tagasi tulnud mitu alaealist last. Olemasoleva info põhjal oli teada seegi, et nad võivad Valga linnas ühes Petseri tänaval asuvas esimese korruse korteris alkoholi tarbida.