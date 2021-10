"Jaanuaris mõtlesime, milline oleks parim viis tähistada Jaan Kaplinski 80. juubelit püsival ja meeldejääval viisil ning jõudsime selleni, et loodusarmastajale oleks parim kink mõni uus kasvav puu," ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. "Oleme väga tänulikud RMK Põlvamaa metsaülemale Tiit Timbergile, kes mõttega kohe kaasa tuli. Kahjuks sai juubeli tähistamisest lahkunud luuletaja mälestuse jäädvustamine, kuid seda suuremat rõõmu teeb, et Jaan Kaplinski metsatukka on just pikaealised tammed istutatud."