Parksepa keskkool kandideerib aasta kooli tiitlile

«Rõõm on finaali pääsenud koolide seast leida väga eripalgelisi koole. Võime juba praegu julgelt öelda, et aasta kooli tiitlit on väärt kõik esikümnesse pääsenud koolid,» rääkis haridus- ja noorteameti projektijuht Kadri Ratas.

Parksepa keskkoolil tähistas möödunud õppeaastal 145. sünnipäev, mida koolipere tavapärase suure galaga siiski ei tähistanud. See-eest loodi virtuaalne kunstinäitus õpilastöödest, virtuaaltuur koolimuuseumist ning videoaktust vaatas iga klass oma pesas, kringliviil näpus.

Koolipere on keerukal ajal tänulik klassijuhatajatele, kes on kasvanud omamoodi kommunikatsiooniekspertideks. Õpilased on seda märganud: näiteks arvab 95,3 protsenti rahuloluküsitlusele vastanutest, et saab klassijuhatajalt tuge ning 94 protsenti õpilastest leidis, et õpilaste ja õpetajate vahel valitsevad head suhted.

Kool on ka digimuutunud: kõige muu hulgas on õpilastele juurde hangitud sülearvuteid, õpetajad digipädevateks koolitatud ning just praegu on 11. klassi õpilasel valmimas uurimistöö teemal «Sotsiaalmeedia võimalused kogukonna tugevdamisel Parksepa Keskkooli Instagrami konto näitel».

Aastast 2020 osaleb kool Liikuma Kutsuva Kooli programmis: pikki vahetunde veedetakse veel talvelgi õues ning projekteerimisel on uhiuus väliõppe klass.

Kokku esitasid konkursile oma kooli tutvustava lühivideo, pildigalerii ja kaaskirja 24 üldharidus- ja kutsekooli üle Eesti.

Aasta kooli žürii otsusega pääsesid tänavu finaali Jõhvi Gümnaasium, Uulu Põhikool, Rakvere Ametikool, Jõhvi Vene Põhikool, Parksepa Keskkool, Tallinna Juudi Kool, Tartu Tamme Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium, Türi Ühisgümnaasium ning Ruila Põhikool.