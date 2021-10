Eakad kogusid Värskas tarkuseteri toimetulekuks

Setomaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Maarika Loodus tõdes seminar-konverentsi «Sotsiaalhoolekanne. Alkoholism. COVID-19» avakõnelejana, et eakate probleemid on Setomaal suuresti samad mis mujalgi. Raskusi tekitavad toidupoeskäigud ja kütmine, samuti teeb muret, et lapsed elavad kaugel ja käivad harva külas. Siiski leidis ta ka eripärasid: perearstid on vallas ainult Värskas ja Mikitamäel, arstiabi otsitakse Võru- ja Põlvamaalt. Omaste hauad on paljudel Venemaa poolel.