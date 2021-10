Jaan Rapp: kõrged ootused presidendile

Vahetult pärast Alar Karise riigipeaks valimist oli ka Lõuna-Eesti Postimehe digilehes gallup, kus lugejad said avaldada arvamust tema sobivuse kohta presidendiametisse. Vastajatest 48 protsenti ütles, et on Karise presidendiks saamisega rahul ja 36 protsenti oli pigem rahul. Seega sai uus riigipea lõunaeestlaste kindla heakskiidu. Samas on tema suhtes kõrged ootused.