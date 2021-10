Valga kool evakueeriti õliaurude tõttu

«Päästjad selgitasid välja, et otseselt gaasiga ei olnud tegemist, küll aga kütteõli aurudega. Keldris on kütteõli mahuti ja sealt need aurud pärinesid. Aurude kontsentratsioon õhus oli üsna kõrge. Plahvatusohtu küll ei olnud, aga inimeste tervisele see hästi ei mõju ja seetõttu koolist kõik inimesed evakueeriti. Probleem tuleb lahendada enne kui seal saab õppetööga jätkata,» lausus Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.