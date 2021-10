Puka noortekeskus sai uued ruumid

«Noortekeskuses on mängulauad, Playstation ning võimalus kasutada arvutit nii õppetööks, kui ka vabaks ajaks,» selgitas Puka noortekeskuse noorsootöötaja Pille Priidik. «Teeme noortega erinevaid käelisi tegevusi ja viime läbi igasuguseid üritusi. Loodan, et Puka noored leiavad tee meie juurde.»

Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja Kätlin Nukka leidis, et Puka noortekeskusele oma ruumide saamine on väga oluline samm edasi. «See loob piirkonnas võimalused kvaliteetse noorsootöö elluviimiseks ning loob sobivad tingimused. Nüüd on Otepää vallas kolm noortekeskust, mis tegutsevad selleks ettenähtud ruumides. Rõõm on suur!» lisas Kätlin Nukka.